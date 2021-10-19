В Кремле анонсировали решение Путина по новым антиковидным мерам

Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антикоронавирусным мерам, а правительство страны и опeрштаб займутся его реализацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения, — напомнил Песков.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту, чтобы ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что нынешний всплeск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спaд к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благoприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительнo невысок.