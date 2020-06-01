В Красноярске спасатели предупредили о заморозках

В ближайшие дни столбики термометров в ряде территорий Красноярского края опустится до минус 3 градусов. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.
По прогнозам, морозы начнут наступать на регион со 2 июня.
2–5 июня в земледельческой зоне центральных районов, 2 июня 2020 года в земледельческой зоне южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −3 градусов, — цитирует сообщение РИА Новости.
В первый день лета в пригородах Красноярска прошёл небольшой град. Жители региона выкладывают фотографии повреждённых всходов на своих огородах. При этом экстренные службы не сообщают о каких-либо последствиях или повреждениях в результате града.
Как писал NEWS.ru, ранее синоптик назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен