В Красноярске спасатели предупредили о заморозках

https://static.news.ru/photo/e9c7f242-a41a-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/narodnoe_tv//Global Look Press

В ближайшие дни столбики термометров в ряде территорий Красноярского края опустится до минус 3 градусов. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

По прогнозам, морозы начнут наступать на регион со 2 июня.

2–5 июня в земледельческой зоне центральных районов, 2 июня 2020 года в земледельческой зоне южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −3 градусов, — цитирует сообщение РИА Новости.

В первый день лета в пригородах Красноярска прошёл небольшой град. Жители региона выкладывают фотографии повреждённых всходов на своих огородах. При этом экстренные службы не сообщают о каких-либо последствиях или повреждениях в результате града.

Как писал NEWS.ru, ранее синоптик назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь.