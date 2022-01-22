В Красноярске арестовали двух подростков из-за ложных «минирований»

Два 17-летних подростка, подозреваемые в распространении ложных сообщений о «минировании», будут находиться под арестом до 23 февраля. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Красноярска, сообщили журналистам в Красноярском краевом суде, пишут РИА Новости. Волна псевдо- «минирований» прокатилась по региону с 13 января.

Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного Часть 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года, — сообщили в суде.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, арестованы двое учеников 11 классов, их подозревают в сообщениях о ложных минированиях школ.

Учились хорошо, из благополучных семей. Спокойные, за все время обучения правонарушений не совершали. Один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль, - отметил источник.

Волна сообщений о "минированиях " началась в Красноярске 13 января, в этот день было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи работников школ. 14 и 17 января эвакуация проводилась ещё в нескольких школах. 18 января потребовалась эвакуация 122 школ, позже проверку после сообщений о минировании проходили детсады. После чего все образовательные учреждения города были взяты силовиками под круглосуточную охрану.

Ранее сообщалось, что В Красноярске сотрудники полиции задержали инескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в учебные заведения города электронные письма с угрозами минирования. Задержанные признались, что делали это ради шутки.