В Краснодаре увеличилось количество цифровой наружной рекламы В Краснодаре количество цифровой наружной рекламы выросло более чем на 18%

Фото: Пресс-служба Gallery

Краснодарский край стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны, в частности, за 2022 год здесь количество цифровой наружной рекламы выросло более чем на 18%. Об этом сообщила региональный коммерческий директор оператора digital-поверхностей Gallery Ольга Шепелева со ссылкой на данные Admetrix. По ее словам, сейчас цифровая наружная реклама стала надежной составляющей успешного продвижения бизнеса.

Сегодня рекламодатели все чаще выбирают цифровую наружную рекламу. Это самый надежный маркетинговый драйвер любого бизнеса, поэтому мы сделали всё, чтобы DOOH-размещения стали доступны рекламодателям Краснодара и федеральным компаниям с любым рекламным бюджетом, — подчеркнула она.

Как пояснил гендиректор компании «Инфоплюс» Юрий Кулиш, благодаря рекламе на digital-поверхностях краснодарские предприниматели могут свободно корректировать в реальном времени свою рекламную кампанию, а также получать подробную статистику.

Ранее «Инфоплюс» присоединилась к цифровой сети Gallery, благодаря этому сотрудничеству количество цифрового инвентаря, реализуемого в Краснодаре, увеличилось вдвое — до 130 поверхностей. В ближайших планах сети увеличение числа конструкций в других регионах страны. Так, например, в Иркутске планируется сократить количество статических конструкций более чем в шесть раз, а число цифровых конструкций увеличить в шесть раз.

В День Победы на цифровых билбордах в 20 городах России прошла акция «Бессмертный полк». Патриотическая инициатива поддерживается операторами наружной рекламы уже четвертый год подряд. Портреты участников Великой Отечественной войны увидели больше семи миллионов россиян.