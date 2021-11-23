В КПРФ ответили на обращение главврачей ковидных больниц

В КПРФ ответили на открытое письмо главврачей ковидных больниц, адресованное противникам вакцинации, включая лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Как заявил Znak.com депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко, Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса и сам прививался дважды.

Зюганов и так постоянно в красной зоне: вся страна — красная зона, — ответил Ющенко на приглашение посетить «красную зону» одной из больниц.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев.

Депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов назвал обращение криком медицинского сообщества, направленным на публичных людей, которые могли бы призывать делать прививки. Однако вместо этого они побуждают россиян пренебрежительно относиться к санитарным ограничениям, в том числе отказываясь носить маски в публичных местах.