В Китае рассказали о недостатках россиянок

https://static.news.ru/photo/7eb8ef1e-b951-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайский журналист назвал причины, по которым некоторые иностранцы опасаются брать в жёны россиянок.

Свою статью он опубликовал на портале Sohu. По его словам, внешность жительниц РФ привлекает мужчин всего мира, однако заключать браки с россиянками иностранцы зачастую не спешат.

Первая причина этого — разница в менталитете и культуре. Вторая — дерзкий характер российских женщин. По словам китайца, некоторых мужчин «отпугивает» то, что россиянки любят выпивать, проявляя свой истинный характер. Журналист также отметил, что российские женщины всё делают спустя рукава, проявляют неаккуратность в мелочах и не вкладывают душу в важные занятия.

Он также озвучил стереотип, что россиянки начинают полнеть сразу после свадьбы, теряя форму, что не привлекает китайских мужчин. При этом журналист заявил, что это всего лишь слух, и женщины из России следят за своей внешностью. Китаец подчеркнул, что при выборе невесты следует в большей степени обращать внимание на её характер, а не внешность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в апреле количество браков в России сократилось на 40%, а количество разводов — почти на 75%. Браков в этом период было в 2,5 раза больше, чем разводов, сообщил глава федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.