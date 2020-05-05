В Кировской области вновь откроются автосалоны и строительные магазины

Власти Кировской области с 6 мая частично ослабят введённые из-за распространения коронавируса ограничения.
Как
Все организации, которым разрешили возобновить деятельность, обязаны будут соблюдать строгие санитарные нормы, также торговые точки должны обеспечить на своей территории режим социального дистанцирования.
На территории Кировской области по состоянию на 5 мая зафиксировано 684 случая COVID-19 при четырёх летальных исходах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что о снятии ограничений в масштабе всей России можно будет говорить после 12 мая, сообщал NEWS.ru.
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