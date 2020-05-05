В Кировской области вновь откроются автосалоны и строительные магазины

https://static.news.ru/photo/86ec42bc-8f03-11ea-87a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Власти Кировской области с 6 мая частично ослабят введённые из-за распространения коронавируса ограничения.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Игоря Васильева, с 6 мая свою работу возобновят магазины строительных товаров, автосалоны, торговые точки, реализующие садово-огородные товары, и магазины мебели. На частичное ослабление ограничений власти области пошли «с целью поддержания экономики». Запрет на работу торговых и развлекательных центров сохраняется до 11 мая.

Все организации, которым разрешили возобновить деятельность, обязаны будут соблюдать строгие санитарные нормы, также торговые точки должны обеспечить на своей территории режим социального дистанцирования.

На территории Кировской области по состоянию на 5 мая зафиксировано 684 случая COVID-19 при четырёх летальных исходах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что о снятии ограничений в масштабе всей России можно будет говорить после 12 мая, сообщал NEWS.ru.