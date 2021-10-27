В Киеве националисты митинговали, требуя запретить гастроли россиян

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В Киеве националисты потребовали от Минкультуры запрета выступлений российских артистов. Митинг прошёл у здания ведомства, сообщило РИА Новости.

В митинге приняли участие до десяти человек под флагами запрещённой в России УНСО. Помимо запрета выступлений артистов из России националисты требовали «ограничить русскоязычный контент» в стране.

Более того, националисты настаивали на введении ограничения для выступлений украинских артистов в России. Такие выступления должны проходить при условии, что артисты будут говорить, «чей Крым».

Ранее украинский продюсер и шоумен Игoрь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Укpаины с требованием запретить в стране концерты и выступления росcийских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский переaдресовал петицию о запрете гастролей российских артистов в стране премьер-министру Денису Шмыгaлю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Бакaнову.