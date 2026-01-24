В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так

Эти блины я готовлю, когда хочется чего-то вкусного и необычного, а времени возиться нет. Все просто: кефир, сода и какао — а на выходе тонкие, мягкие шоколадные блины с насыщенным вкусом. Пеку их на завтрак, но часто они не доживают до утра — семья разбирает еще горячими. За счет кипятка и соды тесто получается воздушным, блины легко переворачиваются и не рвутся. Они хороши и просто так, и с начинками — особенно с творогом, ягодами или сгущенкой.

Ингредиенты (15–18 блинов): яйца — 4 шт., сахар — 4–5 ст. л., кефир — 480 мл, кипяток — 480 мл, пшеничная мука — 320 г, какао-порошок — 3 ст. л., сода — 1 ч. л., соль — щепотка, растительное масло — 4 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию).

Как готовлю: яйца взбиваю с сахаром и солью до легкой пены, вливаю кефир комнатной температуры. В кипяток добавляю соду, быстро размешиваю и сразу выливаю в тесто — масса начинает пузыриться. Муку смешиваю с какао и постепенно ввожу в жидкую основу, затем добавляю масло и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю и даю тесту постоять 10 минут. Жарю блины на хорошо разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны. Получаются нежные, ароматные и очень шоколадные — идеальный завтрак, который точно поднимет настроение.

