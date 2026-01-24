Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:20

В кефир бросаю соду и какао: обалденные шоколадные блины на завтрак, на Масленицу и просто так

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти блины я готовлю, когда хочется чего-то вкусного и необычного, а времени возиться нет. Все просто: кефир, сода и какао — а на выходе тонкие, мягкие шоколадные блины с насыщенным вкусом. Пеку их на завтрак, но часто они не доживают до утра — семья разбирает еще горячими. За счет кипятка и соды тесто получается воздушным, блины легко переворачиваются и не рвутся. Они хороши и просто так, и с начинками — особенно с творогом, ягодами или сгущенкой.

Ингредиенты (15–18 блинов): яйца — 4 шт., сахар — 4–5 ст. л., кефир — 480 мл, кипяток — 480 мл, пшеничная мука — 320 г, какао-порошок — 3 ст. л., сода — 1 ч. л., соль — щепотка, растительное масло — 4 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию).

Как готовлю: яйца взбиваю с сахаром и солью до легкой пены, вливаю кефир комнатной температуры. В кипяток добавляю соду, быстро размешиваю и сразу выливаю в тесто — масса начинает пузыриться. Муку смешиваю с какао и постепенно ввожу в жидкую основу, затем добавляю масло и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю и даю тесту постоять 10 минут. Жарю блины на хорошо разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны. Получаются нежные, ароматные и очень шоколадные — идеальный завтрак, который точно поднимет настроение.

Ранее мы делились рецептом пирога-свертка из лаваша, который круче пиццы. Готовлю, когда нужно быстро, сытно и без возни.

Проверено редакцией
блины
блинчики
кефир
какао
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.