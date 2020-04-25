В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании

Российские моряки, которые до последнего времени вынуждены были оставаться в испанском порту Лас-Пальмас из-за эпидемии коронавируса, доставлены авиарейсом в Калининград. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Группа моряков прибыла специальным вывозным рейсом. В общей сложности на борту было 90 жителей Калининградской области. Они пройдут карантин дома, в своих семьях,
Этим же рейсом в Россию прибыли 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также 44 человека из Крыма.
Ранее NEWS.ru писал, что в Самару прибыл вывозной рейс с российскими гражданами из Индонезии, которые не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ.
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