В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании

https://static.news.ru/photo/6f015d66-8799-11ea-9c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Российские моряки, которые до последнего времени вынуждены были оставаться в испанском порту Лас-Пальмас из-за эпидемии коронавируса, доставлены авиарейсом в Калининград. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Группа моряков прибыла специальным вывозным рейсом. В общей сложности на борту было 90 жителей Калининградской области. Они пройдут карантин дома, в своих семьях, передаёт «Интерфакс».

Этим же рейсом в Россию прибыли 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также 44 человека из Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что в Самару прибыл вывозной рейс с российскими гражданами из Индонезии, которые не смогли раньше вылететь из-за закрытия границ.