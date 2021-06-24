В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию: инфографика

Власти нескольких российских субъектов обязали отдельные категории граждан пройти обязательную вакцинацию. В некоторых субъектах издали постановления с рекомендациями сделать прививки.

По состоянию на 24 июня обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве , Петербурге, Московской , Ленинградской, Кемеровской , Сахалинской, Тверской, Тульской, Нижегородской , Калужской , Мурманской , Калининградской областях, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Предприятиям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям, которые не обязывают своих сотрудников проходить иммунизацию, грозят штрафы.

Рекомендовано направлять сотрудников на вакцинацию в Ханты-Мансийском автономном округе , Ивановской и Саратовской областях, а также в Крыму.

В республике Башкортостан принудительная вакцинация не введена, но глава субъекта Радий Хабиров потребовал , чтобы до 2 июля были вакцинированы 60% госслужащих. В Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Севастополе обязательной вакцинации подлежат госслужащие. В Хабаровском крае — вахтовики.

Lidia Veles/NEWS.ru

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать липовые сертификаты. NEWS.ru выяснил, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и метод «принудиловки».