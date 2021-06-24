В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию: инфографика

Власти нескольких российских субъектов обязали отдельные категории граждан пройти обязательную вакцинацию. В некоторых субъектах издали постановления с рекомендациями сделать прививки.
По состоянию на 24 июня обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в
Рекомендовано направлять сотрудников на вакцинацию в
В республике Башкортостан принудительная вакцинация не введена, но глава субъекта Радий Хабиров
Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать липовые сертификаты. NEWS.ru выяснил, что заставляет наших сограждан идти на такие меры, а также насколько оправданны и сами эти страхи, и метод «принудиловки».