В кабмине РФ предложили упростить процедуру строительства онкоцентров

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство строительства РФ предложило снизить уровень требований к строительству медицинских объектов, использующих для профилактики и лечения ядерную энергию. В основном это относится к онкологическим центрам.

Законопроект Минстроя о снижении административных барьеров для строительства объектов ядерной медицины, относящихся к IV категории радиационной опасности, опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает убрать требование о разрешении Росатома на такое строительство. Также планируется избавиться от перечня мероприятий по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций из проектной документации.

Кроме того, Минстрой рекомендует исключить объекты ядерной медицины из числа особо опасных и технически сложных, сохранив при этом положение об обязательной государственной экспертизе проектной документации для строительства и реконструкции.

В пояснительных материалах говорится, что законопроект направлен на повышение качества профилактики и лечения онкологических заболеваний с использованием современных технологий.

Ранее в правительстве заинтересовались строительством краевой больницы на Камчатке. Проект здания обсуждался ещё в 2011 году, однако оно до сих пор не возведено. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что возьмёт строительство на личный контроль, передавал NEWS.ru.