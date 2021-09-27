В Иркутской области задержали чиновников, бравших взятки за жильё сирот

В Иркутской области задержали двух чиновников, которых подозревают в получении крупных взяток за содействие в получении госконтрактов на обеспечение жильём детей-сирот. Один из фигурантов дела получил более 900 тысяч рублей за обеспечение победы определённых фирм и создание преимуществ на аукционах. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По версии следствия, начальник одного из отделов министерства имущественных отношений Иркутской области на протяжении 2020 года получал взятки от физических и юридических лиц на общую сумму свыше 16 млн рублей за приём жилья, предназначенного для детей-сирот. При этом проверка соответствия жилья установленным нормам и требованиям не осуществлялась.

В отношении должностных лиц министерства возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2.5 ст. 200.5 УК (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершённое по предварительному сговору в крупном размере). Оба фигуранта задержаны, им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российское правительство не исполняет обязательства по обеспечению жильём детей-сирот. В год предоставляется от 25 тысяч до 28 тысяч квартир, однако сейчас в очереди на получение жилья стоят 193 тысячи сирот. При этом в некоторых субъектах социальное жильё не строится, а необходимость в нём есть. Из-за этого дети-сироты могут получить новые квартиры и дома только по решению суда.