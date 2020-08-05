В Ингушетии свидетельницу убийства росгвардейца взяли под защиту

Проходящая по делу о гибели сотрудника Росгвардии девушка, которая была рядом с ним во время расстрела, теперь находится под государственной защитой. Об этом сообщил источник.
Собеседник телеканала «360», сославшись на слова свидетельницы,
Однако поняв, что перед ним боевики, сотрудник Росгвардии бросился к машине, но террористы начали стрелять ему в спину. Возлюбленной погибшего удалось убежать сразу, как был открыт огонь.
Полицейские, осмотрев место происшествия, нашли у костра средства для очистки воды, а также сухпайки. После этого правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых, которыми оказались местные жители из села Яндаре, недалеко от которого и случилась трагедия.
Как писал NEWS.ru, ранее СК назвал возможного организатора убийства главы центра «Э» по Ингушетии.
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