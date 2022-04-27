В Гринпис назвали основную цель закона о застройке заповедников В Гринпис заявили, что новый закон позволит проводить трубопроводы через заказники в РФ

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Благодаря новому закону о застройке заповедников в России через заказники можно будет проводить магистральные трубопроводы без привлечения экологической экспертизы, заявил в ходе беседы с NEWS.ru руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Гринпис в России Михаил Крейндлин. По его словам, это и было основной целью данного документа.

Через заповедник, конечно, трубу тащит, скорее всего, не будут, так как это напрямую запрещено законом, а вот через какой- нибудь заказник — спокойно, и для этого не будет требоваться экологическая экспертиза, это, собственно, и есть основная цель данного закона, — сказал он.

По словам представителя Гринпис, поправки изменили закон к лучшему, однако у него остаётся один существенный минус — расширение перечня объектов транспортной инфраструктуры и разного рода магистральных трубопроводов. Это по мнению Крейндлина, и было основным назначением документа.

Закон действительно стал намного лучше, пожалуй, единственно негативное изменение — это то, что расширен перечень объектов транспортной инфраструктуры и разного рода магистральных трубопроводов, — подчеркнул он.

Законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс и ряд других законодательных актов был внесён в Госдуму правительством в конце марта. 6 апреля документ приняли в первом чтении. Инициатива, по замыслу кабмина, должна поддержать строительную отрасль в условиях кризиса.

Как уточнялось в пояснительной записке к проекту, закон «разработан в целях повышения устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией». У нововведения появилась масса критиков, в том числе среди парламентариев. Против законопроекта высказались депутаты трёх думских фракций — КПРФ, «Справедливой России», и «Новых людей».

По словам депутата от КПРФ Владимира Кашина, законопроект нарушает основной принцип целевого использования и права субъектов Федерации, у которых есть свои градостроительные планы. Кроме того, он считает, что строительство на сельскохозяйственных землях, которые в условиях кризиса надо в срочном порядке вводить в севоборот, это «посягательство».