В Греции сократили срок действия COVID-сертификата для туристов до 90 дней

Управление гражданской авиации Греции (HCAA) сократило срок действия сертификата для переболевших коронавирусом до 90 дней. Теперь у путешественников, переболевших коронавирусом, стало меньше времени для планирования и осуществления поездки в Грецию, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь справка о перенесённом заболевании, выданная после 1 ноября, будет действительна в течение 90 вместо прежних 180. При этом документ должен быть получен не ранее чем через 30 дней после первого положительного теста на коронавирус. Справки переболевших, выданные с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно, будут по-прежнему действовать в течение 180 суток.

В то же время отмечается, что большинство российских туристов въезжает в Грецию с ПЦР-тестами, поскольку сдать этот анализ можно во многих городах и регионах. При этом устойчивый интерес к турам в Грецию отмечается и в низком сезоне в том числе благодаря возможности сделать бустерную прививку зарубежной вакциной и получить «зелёный пропуск» для поездок по Европе.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры организовывают туры в европейские страны для желающих привиться зарубежной вакциной: самыми востребованными среди вакцин являются Johnson & Johnson и Pfizer. По словам главы АТОР Майи Ломидзе, трёхдневный тур в среднем стоит 60 тысяч рублей. В эту стоимость входят перелёт, проживание, запись и сопровождение на прививку, а иногда и экскурсионная программа, стоимость вакцинации оплачивается отдельно.