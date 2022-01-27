В Госдуме обсудят эффективность «ЭпиВакКороны»

Депутаты Государственной думы 28 января рассмотрят вопрос об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказал NEWS.ru зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). По его словам, после совещания парламентарии решат, в какие правоохранительные органы обращаться.

Мы этот вопрос планируем рассмотреть, даже на уровне комитета [по охране здоровья] его обсудим, чтобы понять, как дальше действовать. После этого совещания, думаю, будет решён вопрос о том, куда обращаться: в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, — рассказал парламентарий.

Он напомнил, что в случае если будет подтверждена фальсификация документов об эффективности препарата, нарушителям грозит уголовная ответственность. По его словам, сейчас задача депутатов — собрать документы, чтобы выяснить, «было ли это преступлением или добросовестным заблуждением». Куринный обратил внимание, что, по данным первоначально опубликованных исследований, эффективность препарата должна составлять 95%.

По «ЭпиВакКороне» много вопросов. К сожалению, было много публикаций, на которые Минздрав и «Вектор» не ответили, не развеяли эти сомнения, — заключил он.

С начала 2022 года, согласно данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» субъектам РФ не распределено. По непроверенным данным, речь может идти о приостановке выпуска препарата, однако в центре «Вектор», где создали данную прививку от COVID-19, уверяют, что в течение месяца поставки возобновятся.

Заминка может быть связана с вопросами к эффективности препарата, который из-за некоторых своих особенностей даже получил популярность среди принципиальных противников прививок другими отечественными вакцинами. Вопросы к эффективности препарата высказывались и ранее. Так, главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн ещё в ноябре 2021 года раскритиковал «ЭпиВакКорону», заявив, что это «несчастье», а не вакцина.