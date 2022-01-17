В Госдуме рассказали о проекте новой пенсионной реформы

Россиян ждет новая пенсионная реформа, в рамках которой накопительная часть не будет облагаться налогами, а будет софинансироваться государством и страховаться. Как рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, накопленные отчисления можно будет также направить на страховую пенсию.

Средства будут софинансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000. Также <...> идёт обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно, — объяснила Бессараб.

Ранее депутат рассказала, что отказаться от накопительной части пенсии в настоящее время невозможно, так как многие её уже получают. Она напомнила, что с 2014 года накопительный компонент пенсии был заморожен, но часть накопительного тарифа всё же учитывается в личном счёте застрахованного лица. Наибольшую выгоду от этого получают россияне с небольшим размером заработной платы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он был подписан 21 декабря 2021 года и вступил в силу с 1 января 2022 года.