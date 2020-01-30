https://static.news.ru/photo/1604497a-4361-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал инцидент с подарками блокадникам в Крыму. По его словам, в данной ситуации чиновники продемонстрировали «бездушный подход».

Эти люди столько всего пережили. Для них самое главное — внимание, теплое человеческое отношение. А не формальный, бездушный подход ради галочки, ради того, чтобы отчитаться. Здесь явно продемонстрирован именно такой чиновничий подход, — заявил он в беседе с НСН..

По его словам, у администрации города было гораздо больше возможностей порадовать людей, которые жили в столь страшное время. Депутат пояснил, что хлеб для блокадников — своеобразный символ выживания.

Да, хлеб для них символ выживания. В блокаду он уравнял всех, хлеб — это жизнь. Но такое отношение, такие символические «подарки» — это не подарок, это напоминание о тех событиях, — заключил он.

По мнению Нилова, чиновники могли более внимательно отнестись к мероприятию и более ответственно подойти к выбору подарков.

Ранее председатель керченского городского совета Майя Хужина объяснила резонансный инцидент с вручением батонов в подарок живущим в городе блокадникам. Чиновница заявила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом, писал NEWS.ru.