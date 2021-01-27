В Госдуме предупредили о мировом коллапсе в случае отказа от вакцинации

https://static.news.ru/photo/93c61006-60a6-11eb-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказ государств от вакцинации против COVID-19 может привести к мировому коллапсу, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин заявил, что недоступность вакцин для ряда стран может стать общей мировой угрозой.

Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случится мировой коллапс, — отметил Менделевич, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, насколько хрупкими могут быть стабильность и привычный уклад жизни.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата в России уже были направлены в Минздрав и теперь ожидается официальный ответ.