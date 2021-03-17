В Госдуме предложили ввести ещё три выходных дня

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Сделать нерабочими День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя предложил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Но только надо сделать четырёхдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты, — цитирует РИА Новости Вострецова.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы было инициировано голосование за предложение включить в нерабочие праздничные дни День космонавтики. Первой сделать 12 апреля выходным днём предложила лётчик-космонавт и депутат Госдумы РФ Елена Серова. При этом она не поддержала идею по учреждению Дня национальной гордости в связи с 60-летием полёта в космос Юрия Гагарина.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году. В январе граждане отдыхали десять дней: с 1 по 10 января. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократилась до трёх дней, нерабочими стали дни с 21 по 23 февраля. В марте россияне отдыхали с 6 по 8 марта. Ещё две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Из-за празднования Дня России 12 июня выходной переносится на понедельник 14 июня. В ноябре благодаря Дню народного единства 4 ноября рабочая неделя будет длиться три дня, отдыхать трудящиеся будут с 4 по 7 ноября. Кроме того, 31 декабря 2021 года также объявлен выходным днём.