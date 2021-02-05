В Госдуме предложили внедрить новую пенсионную систему

https://static.news.ru/photo/78f5bc14-68a2-11eb-9e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внедрение в России добровольных пенсионных выплат потребует изменения всей пенсионной системы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Всё, что касается добровольного софинансирования, это сама идея очень важная. Но дьявол кроется в деталях: не меняя всю пенсионную систему, ввести этот принцип для отдельной категории невозможно, — цитирует URA.RU парламентария.

Он отметил, что существующая система привязана ко времени, поэтому внедрение добровольных выплат для граждан предпенсионного возраста не принесёт никакой пользы.

Калашникова поддержал член генсовета «Деловой России» и экономист Антон Любич. По его словам, любая система, основанная на добровольных перечислениях вместо обязательных взносов, является положительной мерой, но испорченная репутация ПФР скорее приведёт к тому, что такие взносы не будут иметь массового характера.

Ранее Минфин РФ заявил о планах до конца года внести в правительство проект закона о добровольных пенсионных взносах. В случае принятия поправок россияне получат возможность софинансирования пенсии за счёт добровольных взносов.

Как сообщал NEWS.ru, депутаты нижней палаты парламента намерены вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР).