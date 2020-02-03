https://static.news.ru/photo/1d8d6454-466f-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По инициативе депутата Александра Фокина на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, совершенствующий систему расширенной ответственности производителей (РОП) упаковки. Эта система обязывает производителей финансировать возврат отходов во вторичный оборот после утраты продукцией потребительских свойств.

Отчитываться по системе РОП будет тот, кто произвёл упаковку, а не положил в неё товар, — цитирует «Ридус» Фокина.

Этот законопроект выводит из системы РОП всю пищевую промышленность, производителей бытовой химии, парфюмерии и фармацевтики. По данным депутата, в России в настоящее время существует около 5 тыс. предприятий — производителей упаковочной продукции, которую покупают около 4 млн юрлиц. Если перенести ответственность по системе РОП на производителей упаковки, государству необходимо будет анализировать 5 тыс. отчётов вместо 4 млн, что значительно ускорит администрирование.

Как писал NEWS.ru, правительство Московской области введёт 20-процентную скидку на вывоз бытового мусора для владельцев частных домов, которые начнут сортировать отходы. Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин отметил, что скидки на вывоз сортированного мусора — общемировая практика. По мнению чиновника, правило заработает с 1 февраля и будет выгодно не только ответственным гражданам, но и региональным операторам по обращению с отходами. Компании смогут отправлять на переработку до 50% содержимого контейнеров.