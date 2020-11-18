В Госдуме предложили премировать не курящих во время пандемии работников

https://static.news.ru/photo/512bd3aa-29bc-11eb-94df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрещать перекуры сотрудникам предприятий на фоне ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, неэффективно. Вместо наказаний работодателям следует вводить иную систему стимулов, считает депутат Государственной думы Светлана Журова.

По её словам, в период эпидемии курение, которое часто связано с несоблюдением социальной дистанции, действительно опасно, особенно для тех, кто входит в группу риска. Однако пагубные привычки сильнее страха перед наказанием, а сами наказания не улучшают качество труда.

Запрещать бесполезно, это нарушение прав. Предприятия могут ввести поощряющие меры за то, что человек не курит: премию выдавать. Нужно объяснять, мотивировать, рублём благодарить. Тогда, может, будет меньше курящих, — цитируют Журову «Невские новости».

Работники зачастую выходят на перекур большими компаниями, чтобы пообщаться, развеяться, снять эмоциональное напряжение или просто отдохнуть.

Однако помимо опасности заразиться коронавирусом такие перекуры становятся фактором недовольства со стороны коллег-курильщиков. Как показал социологический опрос, 30% сотрудников раздражаются из-за частных перекуров других людей.

Впрочем, уже весной, во время первой волны коронавируса, примерно каждый четвёртый россиянин стал курить реже. Больше всего отказавшихся от перекуров оказалось среди работающих граждан, вынужденных трудиться из дома, писал NEWS.ru.