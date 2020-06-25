В Госдуме предложили отдать мобильные номера в собственность абонентам

https://static.news.ru/photo/0a234c7a-b6d2-11ea-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты «Справедливой России» выступили с инициативой передать номера мобильных телефонов в собственность абонентам, чтобы они могли перепродавать их или передавать по наследству.

Поправки предлагается внести в статью 45 закона «О связи». Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин прописали в законопроекте право пользователей «сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе», уведомив мобильного оператора.

Сохранение номера предложено считать «дополнительной услугой», которая может быть отключена по желанию пользователя. Оператор может перестать сохранять номер за абонентом, если он перестанет оплачивать сотовую связь в течение полугода. Законопроект планируется внести в Госдуму 25 июня, пишет «Коммерсант».

В настоящее время номера абонентов не становятся частной собственностью. Депутаты полагают, что рынок продажи «красивых» номеров свидетельствует о том, что они становятся всё более «экономически ценными».

Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведёт популярный канал в социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведёт онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если пользователь лишится номера, то может потерять доступ к аккаунту. Кроме того, восстановление или переоформление номера отнимает время. Депутаты считают, что изменения обеспечат права пользователей мобильной связи, закрепив за ними возможность выступать собственниками своих номеров.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин считает, что инициатива не найдёт поддержки в Минкомсвязи. По его мнению, упрощение администрирования номеров может увеличить число мошеннических схем. Он напомнил, что операторы мобильной связи предлагают услуги блокировки номера с его сохранением за владельцем.

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников сравнил номер мобильного телефона с номером паспорта или автомобиля, которые выдаются государством. Он подчеркнул, что номерная ёмкость является собственностью государства, а операторы получают номера с привязкой к конкретному региону на определённый срок.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что цены на продажу «красивых» номеров доходят до 1 млн рублей. По его мнению, принятие этого законопроекта усилит спекуляции с номерами. Он также напомнил, что перепродажа номера несёт риски, если к нему привязан мобильный банк.

NEWS.ru писал, что номер телефона главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян попал в руки мошенников.