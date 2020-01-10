https://static.news.ru/photo/8889a9de-3391-11ea-b21d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет никаких оснований запрещать блогерам проводить акции, в ходе которых они раздают деньги прохожим. С таким заявлением 10 января выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он отметил, что акции с раздачей денег прохожим каждый блогер может устраивать один-два раза в год, и это будет совершенно приемлемо. Председатель комитета Госдумы не видит в таких мероприятиях чего-то, что требовало бы запрета или специального регулирования.

По словам Свинцова, к блогеру могут применяться меры административной или уголовной ответственности только в том случае, если в результате акции кто-то пострадает.

Если этот блогер в результате своей деятельности — неважно, деньги он разбрасывает или просто концерт проводит, — если в результате этого мероприятия погибнут или пострадают люди, то, безусловно, будет возбуждено уголовное дело, — цитирует Свинцова АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, чеченский блогер Альфредо Аудиторе раскидал деньги перед толпой в Волгограде. Акцию он анонсировал заранее. В результате началась давка, однако команде блогера удалось быстро усмирить толпу.