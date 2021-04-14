В Госдуме отказались отменить НДФЛ при зарплате не больше двух МРОТ

https://static.news.ru/photo/72045a0a-9d36-11eb-88ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума отклонила внесённый депутатами от фракции ЛДПР законопроект об отмене уплаты НДФЛ для лиц с зарплатой, не превышающей двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в заключении сообщил , что МРОТ используется только для социальных целей. Если же инициатива от ЛДПР будет принята, то это может спровоцировать то, что работодатели начнут снижать реально выплачиваемые зарплаты, чтобы избавиться от налоговой нагрузки.

Госдума также отклонила сопутствующий законопроект, в соответствии с которым МРОТ должен применяться при установлении суммы оплаты труда, освобождаемой от обложения налогом на доходы физических лиц. В заключении отметили, что эта инициатива не предусматривает компенсацию субъектам РФ выпадающих доходов.

Ранее NEWS.ru писал, что дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка предложил предоставлять отцам депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.