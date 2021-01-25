В Госдуме осудили привлечение детей к протестным акциям

https://static.news.ru/photo/50244018-5f14-11eb-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детей нельзя вовлекать в политику и приводить на несогласованные протестные акции, поскольку подобные мероприятия могут быть опасны для них. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предположил, что организаторы несанкционированных митингов, которые прошли во многих российских городах 23 января, намеревались использовать их как сакральную жертву.

Володин отметил, что ситуация требует анализа, она будет обсуждена законодателями и реакция на неё последует.

За использование детей должны отвечать те, кто публиковал эти призывы, — цитирует главу нижней палаты российского парламента РИА Новости.

Володин также оценил действия полицейских и силовиков во время протестов. По его словам, они эффективно выполнили свою работу и при этом действовали менее жёстко, чем их американские коллеги в подобных ситуациях.

Акции проходили в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован по прилёте из Германии. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Ранее NEWS.ru писал, что своё мнение по поводу протестов высказал президент Владимир Путин. Он отметил, что граждане имеют право выражать своё мнение, но делать это следует в рамках закона. Он также подчеркнул, что несовершеннолетних к таким митингам привлекать нельзя.