В Госдуме оценили ответ ЕС на санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f89e5828-da58-11ea-82b3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Гутенев Фото: duma.gov.ru

Создание в ЕС механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран назрело давно. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Как сообщает РИА Новости, таким образом он прокомментировал сообщение посла ЕС в России Маркуса Эдерера. По словам дипломата, Брюссель разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих государств. В частности, это касается санкций США против «Северного потока — 2», которые угрожают Германии.

Сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США, — заявил Гутенев.

Гутенев добавил, что подобный шаг можно считать консолидацией европейских политических и экономических интересов, которая поспособствует восстановлению международного права. Это, в свою очередь, считает депутат, поможет реализации энергетических проектов между Москвой и странами ЕС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данное время проект реализован на 93%.