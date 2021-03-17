В Госдуме оценили идею сделать выходным День космонавтики

https://static.news.ru/photo/ebc99166-8724-11eb-bd8f-96000091f725_660.jpg Юрий Гагарин Фото: imago stock&people/Global Look Press

День космонавтики в России может официально стать выходным, если при этом будут соблюдены интересы как работников, так и работодателей и правительства. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Любой дополнительный выходной — это серьёзная нагрузка на экономику. Если этот день устанавливается как выходной праздничный день, тогда для сохранения баланса нужно иной праздничный день делать рабочим, — заявил Нилов «Москве 24».

Он добавил, что поддерживает идею сделать 12 апреля выходным, но при принятии такого решения нужно учитывать интересы работников и работодателей. C Ниловым согласился другой парламентарий, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, озвучивший инициативу на заседании Госдумы.

Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли — по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя — были выходными, но только надо сделать четырёхдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты, — заявил Вострецов.

При этом депутаты отметили, что в России на каждый день приходятся какие-то профессиональные праздники или памятные даты, но не получится отдыхать круглый год. Но День космонавтики — «прорывное событие» для нашей страны, поэтому выходной в этот день будет обоснованным.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году. В январе граждане отдыхали десять дней: с 1 по 10 января. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократилась до трёх дней, нерабочими стали дни с 21 по 23 февраля. В марте россияне отдыхали с 6 по 8 марта. Ещё две сокращённые рабочие недели по четыре дня будут в мае: выходные продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.