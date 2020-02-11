https://static.news.ru/photo/762fb38a-4d6f-11ea-81ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ потребовала доступ к переписке россиян, поскольку у спецслужб, по всей вероятности, есть некие вопросы к пользователям сервисов. Об этом заявил член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц. Он подчеркнул, что беспокоиться по этому поводу стоит только тем, кто подозревается в какой-либо противоправной деятельности.

Людям переживать не стоит. Их переписки и ранее читали. Поэтому если чья-то переписка нужна, то никакой проблемы нет её поднять. Есть закон Яровой, который вообще весь трафик сохраняет, — пояснил эксперт в интервью NEWS.ru.

По его словам, ажиотаж вокруг этой темы подняли создатели тех ресурсов, у которых потребовали ключи шифрования. Лифшиц отметил, что у ФСБ и так есть доступ к любым электронным данным. Проблема заключается в том, что получить данные с сервера недостаточно, нужно получить ключи, чтобы дешифровать данные, если они защищены какой-то криптографией.

У ФСБ не получится в лоб изъять даже жёсткие носители, соответственно они и запрашивают доступ к данным и ключи дешифрования, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ направляла российским интернет-сервисам письма с требованием доступа к переписке россиян в августе 2019 года, в период московских протестов. Ключи для дешифровки должны были предоставить десяток сайтов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube.