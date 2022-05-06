В Госдуме назвали возможные сроки индексации пенсий Депутат ГД Бессараб предположила, что пенсии проиндексируют во втором квартале 2022 года

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Президент России Владимир Путин поручил властям подготовить предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий до 20 апреля, поэтому решение по данному вопросу может быть принято во втором квартале 2022 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Рассуждая о предположительных уровнях индексации, депутат предложила опираться на официальные данные Росстата, пишет Lenta.ru.

Что касается предположительных уровней индексации, можно основываться на тех официальных показателях, которые предъявляет Росстат. Например, по первому кварталу текущего года Росстат показал инфляцию на уровне 9,95 процента, — отметила Бессараб.

Она также добавила, что индексация пенсий и пособий произойдёт автоматически после принятия соответствующего решения. По её словам, с тех пор как Пенсионный фонд России перешёл на работу в цифровом формате, индексация любых социальных выплат не требует дополнительного сбора заявлений от граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что сведения об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 9% вбросили журналисты, конкретные цифры скоро определит Росстат. Но повысить МРОТ действительно собираются, как и проиндексировать пенсии и пособия, заверил он 28 апреля.