В Госдуме назвали вбросом сведения об индексации МРОТ на 9% Депутат Нилов: сведения об индексации МРОТ на 9% вбросили журналисты

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сведения об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 9% вбросили журналисты, конкретные цифры скоро определит Росстат, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Но повысить МРОТ действительно собираются, как и проиндексировать пенсия и пособия, заверил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Я не знаю, кем это обсуждается. Это в прессе кто-то эту информацию вбросил. Я таких цифр не слышал. В ближайшее время Росстат эту цифру определит с учетом позиции, озвученной президентом на встрече с парламентариями, что в ближайшее время эта индексация произойдёт, — сказал Нилов.

Он добавил, что реальная инфляция оказалась выше прогноза и увеличивать МРОТ и прожиточный минимум, индексировать пенсии и пособия нужно исходя из неё.

Ранее о намерении увеличить минимальный размер оплаты труда на 9% «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в Госдуме. Он добавил, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума (ПМ). Информацию о том, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%, подтвердил изданию федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Елена Гришина считает, что 9-процентной индексации может быть недостаточно. По её мнению, с учётом роста цен нужно закладывать повторную индексацию. Гришина считает, что неким оптимальным размером прожиточного минимума будет увеличение показателя в два раза.