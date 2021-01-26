В Госдуме назвали мотивы организаторов массовых беспорядков в России

https://static.news.ru/photo/f6850d24-5fb5-11eb-a7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы несогласованных акций протеста, которые прошли в городах России 23 января, хотели жертв, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране по белорусскому сценарию. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Для этого звали детей, хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию по белорусскому сценарию. Только благодаря мужественным, умелым, достойным действиям сотрудников правоохранительных органов этих жертв удалось избежать, — цитирует ТАСС парламентария.

Он подчеркнул, что силовики вели себя «очень профессионально и достойно, может быть, за редчайшим исключением».

Исаев считает, что речь идёт не просто о несанкционированных акциях, а об «организованных массовых беспорядках», потому что «впервые на подобного рода акциях действовали почти профессиональные боевики, которые нападали на сотрудников полиции и чуть не убили на Пушкинской площади человека, поднявшего плакат против Навального».

Политик уверен, что из случившегося нужно извлечь уроки и начать работать с молодёжью.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению из-под ареста Навального, так как тот является политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил украинским властям забрать Навального себе. При этом он отметил, что такие люди способны лишь разрушать.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

Несогласованные акции протеста прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них призывали сторонники Алексея Навального. И это всё, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны МВД и Генпрокуратуры об ответственности за участие в таких запрещённых законом мероприятиях, писал NEWS.ru.