В Госдуме напомнили, что третья мировая война станет последней Депутат Госдумы Валуев напомнил, что третья мировая война станет последней

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третья мировая война может стать последней для всего человечества, напомнил депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с Daily Storm. Бывший боксёр в ходе торжественных мероприятий на Красной площади подчеркнул, что война является самым страшным изобретением, которое никому сейчас не нужно.

Третья мировая — это последняя. Поэтому она никому не нужна. Я повторюсь, война — это самое страшное человеческое изобретение, — заявил он.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неудача в российско-украинских переговорах может привести к третьей мировой войне. Он отмечал, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Однако 12 апреля Путин объяснил, что Киев отошёл от достигнутых на переговорах в Турции договорённостей, что завело диалог в тупик.

По словам бывшего командующего объединённой группировкой федеральных сил в Чечне генерала-лейтенанта Константина Пуликовского, предотвратить третью мировую можно уничтожением украинских нацистов в Донбассе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что в будущем возможное применение противоспутникового оружия против аппаратов любой страны может стать началом третьей мировой войны. В декабре гендиректор корпорации подчёркивал, что Россия вряд ли будет проводить испытания такого оружия.