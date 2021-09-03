В Госдуме хотят отменить оценки для учеников начальных классов

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил URA.RU, что в начальных классах российских школ следует полностью отменить оценки для снижения психологической нагрузки на ребёнка.

«В начальной школе, а именно со второго по четвёртый класс, отметки по-прежнему выставляются по пятибалльной шкале, но следует отменить оценки полностью, как в первом классе. На ребёнка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, особенно если они недостаточно высокие», — рассказал Зайцев.

По его мнению, это происходит потому, что учитель является агентом первичной социализации, авторитетом для учеников младших классов. Зайцев также отметил, что именно в начальных классах происходит формирование самооценки, самовосприятия, мотивации для достижения успеха.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 70% педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса. Тем не менее для учащихся в российских школах остаются обязательными «утренние фильтры», а также все необходимые противоэпидемические требования.