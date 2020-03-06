https://static.news.ru/photo/4eb84510-5f8f-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Альшевских Фото: Андрей Альшевских/facebook.com

«Аэрофлот» отказывается выплатить компенсацию в 25 млн рублей вдове пилота Дамира Ахметова. Мужчина умер во время полёта. Женщине готов помочь депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

По его словам, главный перевозчик страны должен быть заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Депутат считает, что нужно выяснить, как организованы медосмотры и медицинское сопровождение работников «Аэрофлота».

Если официальная позиция «Аэрофлота», что это не несчастный случай на производстве, а давние проблемы со здоровьем, то возникает вопрос: а как вы его вообще пропустили? Это же не дворник или уборщик, это пилот, — заявил Альшевских в беседе с телеканалом «360».

Он заявил, что готов помочь вдове пилота, ей только необходимо отправить заявление на имя депутата. Альшевских рассказал, что сделает запросы в инспекцию по труду, «Аэрофлот» и Росавиацию для получения официальной информации, а потом станет понятно, «что можно делать дальше».

Второй пилот «Аэрофлота» Дамир Ахметов умер во время рейса Москва — Анапа 24 ноября 2019 года. Он пожаловался на жжение в груди, потерял сознание и скончался. У него остались жена и двое детей: 13-летний сын и пятилетняя дочь.

Официальной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Мужчина не жаловался на здоровье. На работе он проходил не простую, а углубленную медкомиссию. Последнее обследование было сделано в июне 2019 года, когда медики проверили в том числе сердечно-сосудистую систему. Они допустили лётчика к работе. Комиссия по расследованию причин заявила, что причиной смерти является «личное внезапное заболевание».

По договору вдове мужчины положена компенсация в 10 годовых окладов, что составляет 25,5 млн рублей. Этот пункт закреплён в коллективном договоре между профсоюзом и «Аэрофлотом». Перевозчик отказался выплачивать деньги женщине, поскольку «смерть не связана с производством».

NEWS.ru писал, что в Алма-Ате умер второй пилот разбившегося самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Мужчина прошёл лечение в больнице, его выписали, но через некоторое время его состояние ухудшилось и он скончался.