В Google рассказали, как отразится на россиянах банкротство «дочки» Google продолжит предоставлять бесплатные сервисы после банкротства российской «дочки»

Пресс-служба Google сообщила NEWS.ru о том, что намерена и дальше предоставлять бесплатные сервисы пользователям в России, несмотря на возможное прекращение работы российского офиса компании в связи с банкротством. По словам представителей службы, россияне по-прежнему полагаются на сервисы Google для доступа к качественной информации.



Мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям, — говорится в комментарии.

Ранее стало известно, что российское ООО «Гугл» собирается обратиться в арбитражный суд о с заявлением о признании собственного банкротства. На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей. Сообщалось, что с 22 марта 2022 года компания предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, сохранения сотрудников и оплаты их труда в России.

Сейчас в отношении ООО «Гугл» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ. Арбитражный суд Москвы ранее постановил арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также всё движимое и недвижимое имущество компании на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ касательно восстановления доступа к YouTube-каналу.