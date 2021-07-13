В Гидрометцентре сравнили нынешнюю жару с рекордами 2010 года

Температурные рекорды 2010 года и жара в этом году отличаются. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В 2010 году было 44 дня (с температурой выше 30 градусов. — NEWS.ru). Это небывалая продолжительность стационарного антициклона. Сейчас, даже приплюсовывая май, в мае было два дня с температурой выше 30 градусов, в июне — восемь. В июле пока пять и, по прогнозам, пока ещё пять дней, — цитирует его агентство.

Вильфанд добавил, что условия, предшествующие аномальной жаре, различались в 2010 и 2021 годах. Так, 11 лет назад и апрель, и май были засушливыми. Сейчас ситуация в корне другая.

Вильфанд предупредил, что жаркая погода ожидается не только в центре и на северо-западе европейской части России, но и в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.