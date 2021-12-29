В Гидрометцентре рассказали о погоде в России после Нового года

Уже с 31 декабря в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию, сообщил в беседе с NEWS.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, по его словам, в субботу, 1 января, температура начнёт снижаться, тенденция продолжится до воскресенья, а затем вновь начнётся потепление, которое продержится до 5 января.

По словам синоптика, потепление 31 декабря будет вызвано циклонической циркуляцией.

Москва, центр европейской России окажутся на восточной периферии циклона, воздушные массы будут приносить тепло. Ночью минус восемь — минус 10, днём 1–3 градуса ниже нуля. Облачно и небольшой снег, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в новогоднюю ночь в Москве будет минус один — минус три градуса, по области — до минус шести. Уже с 15:00 1 января температура начнёт снижаться и опустится до минус пяти градусов. 2 января столбики термометров опустятся до минус шести — минус восьми градусов, по области — до минус 10.

Далее значительное понижение будет связано с дальнейшим отходом циклона на восток. С затоком холодных воздушных масс. И ночью минус 16–21. Днём — минус 10–14. Во вторник и среду очередное потепление: минус три — минус восемь днём, ночью до минус 11. Такая погода будет до 5 января в Москве. В Питере такой же режим погоды, как и в Москве. На юге европейской России температурный фон около нормы, — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в новогоднюю ночь в Москве европейскую зиму скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами.