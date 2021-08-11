В Гидрометцентре предупредили об опасном циклоне на юге России

В течение ближайших трёх дней погода на юге России будет определяться компактным, но очень энергичным циклоном. Самое сильное влияние он окажет на Крым. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что речь идёт о мезоциклоне, который отличается от обычного гораздо меньшими размерами, но обладает при этом очень большой энергией.

Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий, — сказал синоптик.

Эксперт отметил, что в Крыму ожидается очень сильный дождь, гроза, град, а также ветер, скорость которого может достигать 25 метров в секунду. Кроме Крыма под влияние мезоциклона попадут черноморское побережье, Краснодарский край, Ростовская область и Адыгея.

В Крыму в середине июня выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города. Кроме того, стихия нанесла удар по Ялте — там выпало 135 мм осадков. В этих городах, а также в Феодосии и Кировском районе был введён режим ЧС регионального масштаба.