Власти Крыма выделили 161 млн рублей на ликвидацию последствий потопа

Правительство Крыма выделило 161 млн рублей на ликвидацию последствий потопа в республике. Деньги направят из резервного фонда, сообщает «МК в Крыму».

Помощь в размере 80,8 млн рублей получит Керчь, ещё 57,8 млн рублей выделят Ялте, Ленинскому району направят 15 млн рублей, Кировскому — 5,7 млн рублей, Советскому — 1,7 млн рублей.

Кроме того, местные власти продолжают собирать заявки от граждан на получение компенсаций от наводнения.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Ялте как катастрофический. По его словам, здесь сложилась наиболее тяжёлая ситуация .