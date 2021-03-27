В Геленджике обнаружили винный погреб со столетними бочками

https://static.news.ru/photo/a9418d5e-8fcf-11eb-987e-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот/gelnovosti/instagram.com

Старинный винный погреб обнаружили в курортном районе Тонкий мыс, расположенном в северной части Геленджикской бухты.

Геленджикский историко-краеведческий музей в Instagram сообщает , что после сноса обветшалого здания нашли деревянные бочки, которым более ста лет. Учёные считают, что ёмкости с большой долей вероятности были на винодельне, которая находилась в районе Тонкого мыса в начале XX века и принадлежала дачевладельцу Николаю Карышеву.

Участок земли, на котором нашли старинные вещи, является частной собственностью, однако владелец согласился передать находки музею. Бочки станут частью коллекции дома-музея Короленко.

Ранее египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг. По словам генсека Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, пивоварня может относиться к эпохе фараона Нармера, правившего почти пять тысяч лет назад. Он отметил, что фабрика по производству спиртного напитка включала восемь крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В каждом около 40 глиняных горшков. Посуду использовали для нагрева воды и зерна, писал NEWS.ru.