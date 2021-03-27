В Геленджике обнаружили винный погреб со столетними бочками

Старинный винный погреб обнаружили в курортном районе Тонкий мыс, расположенном в северной части Геленджикской бухты.
Геленджикский историко-краеведческий музей в Instagram
Участок земли, на котором нашли старинные вещи, является частной собственностью, однако владелец согласился передать находки музею. Бочки станут частью коллекции дома-музея Короленко.
Ранее египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг. По словам генсека Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, пивоварня может относиться к эпохе фараона Нармера, правившего почти пять тысяч лет назад. Он отметил, что фабрика по производству спиртного напитка включала восемь крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В каждом около 40 глиняных горшков. Посуду использовали для нагрева воды и зерна, писал NEWS.ru.