Возможно древнейшую пивоварню мира нашли в Египте

https://static.news.ru/photo/ae767fc4-6eae-11eb-8987-96000091f725_660.jpg Фото: antiquities.gov.eg

Египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг, передаёт Министерство по делам древностей и туризма арабской республики. По данным ведомства, исследователи под руководством докторов Мэттью Адамса (Нью-Йоркский университет) и Деборы Вишак (Принстонский университет) работают на севере древнего города Абидос.

По словам генсека Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири, пивоварня может относится к эпохе фараона Нармера, правившего почти 5 тысяч лет назад. Он отметил, что фабрика по производству спиртного напитка включала восемь крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину. В каждом около 40 глиняных горшков. Посуду использовали для нагрева воды и зерна, передаёт министерство.

По словам Адамса, пивоварня могла выдавать около 22,4 литра спиртного за один раз. Эксперт уверен, что предприятие построили в этом месте, чтобы обеспечить проведение ритуалов, проходивших внутри погребальных помещений первых правителей Древнего Египта.

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