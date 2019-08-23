Сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект о размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.
Такая мера является значимым элементом публичной деятельности полиции, способствует пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, — считает Лукин.
По его мнению, такая идентификация служит дополнительной гарантией защиты граждан.
Сенатор также считает, что введённый ранее нагрудный знак содержал мелкий трудночитаемый шрифт, а блестящая поверхность не позволяла прочесть номер сотрудника. Поэтому такой знак оказался неудачным решением.
Как ранее писал News.ru, следственный комитет РФ провёл проверку и не нашёл фактов, подтверждающих применение насилия полицейским в отношении кандидата в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге.