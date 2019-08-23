https://static.news.ru/photo/2e1900c8-c66b-11e9-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект о размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.

Такая мера является значимым элементом публичной деятельности полиции, способствует пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, — считает Лукин.

По его мнению, такая идентификация служит дополнительной гарантией защиты граждан.

Сенатор также считает, что введённый ранее нагрудный знак содержал мелкий трудночитаемый шрифт, а блестящая поверхность не позволяла прочесть номер сотрудника. Поэтому такой знак оказался неудачным решением.

Как ранее писал News.ru, следственный комитет РФ провёл проверку и не нашёл фактов, подтверждающих применение насилия полицейским в отношении кандидата в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге.