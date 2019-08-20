Следственный комитет РФ провел проверку и не нашёл фактов, подтверждающих применение насилия полицейским в отношении кандидата в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге.
Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 16 августа 2019 года. Как следует из сообщения на
Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу провели процессуальную проверку этого случая. Ведомство провело опрос свидетелей, которые опровергли факт применения полицейским насилия. Судебно-медицинская экспертиза также не смогла установить наличие побоев или травм.
Таким образом, как заключили в СК, распространяемая в социальных сетях информация об инциденте оказалась ложной.
О том, что врачи провели обследование кандидата в депутаты и не нашли повреждений, ранее сообщал News.ru.