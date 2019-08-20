https://static.news.ru/photo/9313c986-c332-11e9-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ провел проверку и не нашёл фактов, подтверждающих применение насилия полицейским в отношении кандидата в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге.

Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 16 августа 2019 года. Как следует из сообщения на официальном сайте СК РФ, полиции пришлось вмешаться в конфликт агитатора одной из партий и кандидата в муниципальные депутаты от другой партии. В ходе опроса полицейским, женщина-кандидат начала размахивать телефоном перед лицом служителя правопорядка, а на следующий день подала заявление о побоях.

Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу провели процессуальную проверку этого случая. Ведомство провело опрос свидетелей, которые опровергли факт применения полицейским насилия. Судебно-медицинская экспертиза также не смогла установить наличие побоев или травм.

Таким образом, как заключили в СК, распространяемая в социальных сетях информация об инциденте оказалась ложной.

О том, что врачи провели обследование кандидата в депутаты и не нашли повреждений, ранее сообщал News.ru.