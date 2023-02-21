В ГД призвали спасать испанских животных от зоофилов Депутат ГД Журавлев: испанцы в опасности из-за декриминализации зоофилии

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Сообщения СМИ о декриминализации зоофилии в Испании возмутили депутата Госдумы Алексея Журавлева, первого заместителя председателя комитета по обороне. Парламентарий призвал спасать всех животных страны и даже самих испанцев. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что следом за зоофилией из-под уголовного кодекса выведут некрофилию и публичные массовые оргии.

Запад наконец-то открывает истинное, вовсе не человеческое, а звериное лицо. Что дальше? Узаконенная некрофилия, публичные массовые оргии? Они уже маски в виде животных напяливают на себя, например, американские военные! Спасать нужно всех животных, включая черепах. Но и простые испанцы в опасности, — заявил депутат.

Журавлев уверен, что новый законопроект, подготовленный в Испании, схож с традициями «содомии» в Древнем Риме. Более того, именно «повсеместная распущенность» сыграла роль в крахе империи, считает парламентарий. Он назвал инициативы, подобные испанской, сознательным раскачиванием нравственности.

Западная культура недаром себя считает наследницей Древнего Рима, который вообще не знал запретов ни в чем, практикуя и кровосмешение, и содомию. Только вот, по мнению многих исследователей, эта повсеместная распущенность и стала одной из причин распада империи, — говорит Журавлев.

Альтернативой этому депутат видит «нравственное христианское общество», которое в том числе защищается «на полях сражений на Украине».

На минувшей неделе в испанских СМИ обсуждали законопроект, который упраздняет статью о сексуальной эксплуатации животных, введенную в 2015 году. По законопроекту, сексуализированное насилие над животными объединено в статью, формулировка которой не устроила зоозащитников. Они опасаются, что факт насилия не получится доказать при ветеринарном обследовании, если животное не получило физических травм.

В сентябре 2020 года Алексей Журавлев рассказывал, что в Дании официально работает бордель для черепах, куда любой может прийти и изнасиловать пресмыкающееся. Вероятно, первоисточником этой информации стал сатирический сайт SecretNews.