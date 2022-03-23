В ГД предложили разработать учебники для освобождённых территорий Украины

Вице-спикер Госдумы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил разработать учебники русского языка и истории для школьников на освобождённых территориях Украины. С соответствующей просьбой он обратился к Минпросвещения России. По словам парламентария, учебники, которые сейчас существуют на Украине, создавались по методичкам США и внушают ненависть ко всему русскому, пишет URA.RU в Telegram.

Учебники украинского языка, которые существуют на Украине в настоящий момент, распространяют политизированное невежество по указке западных кураторов — там неверно подаётся история России, искажается сама история государственного строительства нашей страны, извращаются ключевые события. И вся эта фальсификация преподносится ещё и на украинском языке, — сказал депутат.

По мнению Чернышова, цель таких учебников — заставить украинцев и русских возненавидеть друг друга навсегда. Допустить этого ни в коем случае нельзя, учебники должны говорить правду, а не растить ненависть, подчеркнул он.

В связи с этим Чернышов предложил Министерству просвещения рассмотреть возможность выпуска учебников русского языка и истории для школьников на освобождённых территориях Украины.

Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун ранее сообщила, что в украинских вузах используется учебное пособие, автор которого ссылается на Адольфа Гитлера. По её словам, цитата фюрера упоминается в пособии «Деловая карьера» среди утверждений о женщинах.