Володин потребовал пресечь торговлю фальшивыми сертификатами о вакцинации

Правоохранительные органы обязаны пресечь торговлю поддельными медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от коронавируса. Долг каждого гражданина — не покупать фальшивые документы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «бизнесменов», которые рассчитывают разбогатеть на пандемии, ожидает наказание.

Уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации, — рассказал парламентарий.

Он добавил, что поддельный сертификат не защищает от инфекции. Если её обладатель заразит кого-либо, за это придётся отвечать.

Володин призвал россиян прививаться от COVID, если нет медицинских противопоказаний. Он подчеркнул, что для этого есть все возможности.

Политик напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. В ряде регионов введены дополнительные ограничения, а в Бурятии объявлен локдаун.

Ранее сообщалось, что многие жители Приволжского федерального округа купили поддельные сертификаты о сделанной прививке на фоне постепенного введения обязательной вакцинации. Эксперты отметили, что стоимость таких справок составляет от 2 до 20 тысяч рублей. Цена зависит от качества подделки, а также от наличия или отсутствия записи в сервисе госуслуг.