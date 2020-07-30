В ГД поддержали идею повышения минимального пособия по безработице

https://static.news.ru/photo/f0916a5e-d246-11ea-a565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) об увеличении минимального размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе поддержала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Инициатива абсолютно нужная, у неё есть будущее, — цитирует парламентария «Москва 24»

Бессараб отметила, что ФНПР давно выступает за переход на страховой принцип формирования пособия по безработице. По её словам, со временем это позволит выйти на уровень, установленный Международной организацией труда, чтобы размер пособия соответствовал прожиточному минимуму в субъектах.

Депутат добавила, что пособие по безработице в России увеличилось, но только для тех, кто потерял работу в период пандемии коронавируса. Все остальные получили минимальную выплату — 1,5 тысячи рублей.

Это совершенно низкая сумма, которая не позволяет закрыть какие-то элементарные потребности человека, — сказала Бессараб.

Профсоюзы предлагают установить минимальное пособие на уровне прожиточного минимума в регионе за II квартал 2019 года, максимальное — на уровне средней зарплаты в субъекте. Минтруд собирается тщательно изучить это предложение.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве безработица в результате пандемии выросла в 6,5 раза. Безработными признаны 196 тыс. москвичей, которые стоят на учёте в Центре занятости населения.